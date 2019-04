Homem é preso suspeito de estuprar adolescente em PE

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos nessa quarta-feira (3), no Povoado Quatro Bocas, na zona rural de Angelim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, a mãe da vítima procurou a polícia após o filho contar o que houve com ele.

Conforme a polícia, o suspeito foi localizado na casa dos pais e conduzido à delegacia, onde confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante e passará por audiência de custódia nesta quinta (4). (G1)