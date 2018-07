Homem é preso suspeito de estuprar criança de 11 anos em Pernambuco

Um agricultor identificado como José Zildo Carlos da Silva, de 46 anos, suspeito de estuprar uma criança de 11, foi preso na manhã dessa terça-feira (3) em Jucati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o delegado Claudio Neto, que comanda as investigações, o abuso acontecia há três anos.

O suspeito que estava sendo procurado pela polícia há pelo menos 15 dias é vizinho da vítima. O homem foi encaminhado para a cadeia de Lajedo, onde ficará preso.

Do G1