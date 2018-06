Homem é preso suspeito de estuprar criança de 4 anos no Sertão de PE

Um homem suspeito de estuprar uma criança de 4 anos em Itapetim, no Sertão de Pernambuco, foi preso na tarde dessa quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em agosto de 2017, no Sítio Ambó, na Zona Rural da cidade.

O suspeito foi identificado como Constantino Ferreira da Silva, conhecido como “Nino Baé”. Ele foi alvo de mandado de prisão expedido pela comarca de Itapetim.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado por três policiais , sob a coordenação do delegado Edson Augusto. O homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Itapetim.

Do JC Online