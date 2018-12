Homem é preso suspeito de estuprar duas meninas de 6 e 7 anos em Pernambuco

Um homem de 49 anos foi preso na segunda-feira (10) suspeito de estuprar duas meninas, de 6 e 7 anos, no Engenho Santa Cruz, zona rural de Catende, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas são primas e uma delas é enteada do suposto criminoso.

Ainda segundo a PM, um vizinho da vítima foi quem fez a denúncia. Ele informou à polícia que viu o homem passando o órgão genital na menina de 7 anos, enteada dele, e que ela estava sem a roupa íntima.

O vizinho também disse que o suspeito foi visto acariciando as partes íntimas de uma garota de 6 anos, que é prima da enteada, conforme informou a PM. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Catende.

O Conselho Tutelar foi até a delegacia. A vítima de 7 anos será acompanhada por uma psicóloga. (G1)