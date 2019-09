Homem é preso suspeito de estuprar filha de 17 anos dentro de casa em PE

Um homem de 47 anos foi preso nesse sábado (31) suspeito de estuprar a própria filha em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 17 anos estava sendo abusada sexualmente no momento em que os policiais chegaram a residência.

Ainda segundo a PM, a vítima informou que as agressões aconteciam dentro da casa onde moravam desde 2015. A esposa do suspeito e mãe da adolescente não sabia dos abusos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. (G1)