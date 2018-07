Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha e mais 10 crianças em Serra Talhada

Um homem de 49 anos foi preso suspeito de ter estuprado a sobrinha de 12 anos e mais de dez crianças, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira (20).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria abusado a sobrinha quando a mesma foi passar as férias na cidade. Ainda segundo a PC, o tio ameaçava a criança de morte, caso ela contasse o que acontecia para alguém.

A polícia informou ainda que a menina chegou a tentar suicídio devido ao trauma sofrido. Durante as investigações foi constatado que mais de dez crianças, todas vizinhas do suspeito, haviam sido vítimas dele. O homem foi preso na própria residência, no bairro de Bom Jesus, e encaminhado para o presídio de Salgueiro.



Do NE10