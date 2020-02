Homem é preso suspeito de fabricar armas caseiras em Carnaíba

Um homem foi preso no sábado (1º) suspeito de fabricar armas caseiras em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a fábrica ilegal funcionava no sítio Brejinho, na zona rural do município.

Ainda segundo informações da PM, o suspeito fabricava, consertava e vendia armas de fogo. O homem também era suspeito de praticar caça ilegal na região.

Na fábrica, os policiais apreenderam vinte e duas armas de fogo, tipo espingarda de fabricação artesanal e sem numeração, dois recipientes contendo pólvora/chumbo e uma cartela de espoleta, além de 52 canos, três gatilhos e seis armações, que eram usados na fabricação.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Carnaíba. (G1)