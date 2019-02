Homem é preso suspeito de fazer ‘delivery de drogas’ disfarçado de entregador de pizza em PE

Um homem foi preso na terça-feira (5) suspeito de fazer um “delivery de drogas” disfarçado de entregador de pizza em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, os usuários pediam a droga via telefone e recebiam o entorpecente em casa.

A polícia ficou sabendo do caso por meio de denúncia, foi quando a investigação teve início. Após montar uma emboscada, o homem foi preso. Na garupa da moto na qual ele fazia as entregas estava uma mulher, que se identificou como esposa do suposto criminoso.

Na bolsa da mulher, os policiais encontraram três porções pequenas de maconha. Já na casa do casal, a polícia localizou mais de 1 kg do entorpecente.

O casal foi levado para o Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Eles devem passar por audiência de custódia nessa quarta (6).