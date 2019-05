Homem é preso suspeito de matar namorada enforcada com toalha em quarto de motel, em PE

Um homem foi preso nessa segunda-feira (6) suspeito de matar a namorada por sufocamento e enforcamento em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito matou a jovem enforcada com uma toalha dentro de um quarto de motel.

Ainda segundo a polícia, o suposto criminoso, que é ex-presidiário, também arrastou o corpo de Maria Luíza da Silva Ferreira, de 18 anos, até o banheiro do quarto para que ninguém percebesse o crime, caso alguém abrisse a porta da suíte.

Por meio de nota, o delegado do caso, Álvaro Grako, informou que o suspeito fugiu após o crime, mas foi encontrado e preso em Bezerros, também no Agreste. Em seguida, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Gravatá, onde foi efetuado o auto de prisão em flagrante por feminicídio.

Na delegacia, o homem, que tinha o nome da jovem tatuado na testa, confessou ter matado Maria Luíza. À Polícia Civil, ele disse que discutiu com a vítima enquanto eles estavam em um bar. Em seguida, o suspeito foi com a jovem para um motel, onde se desentenderam por ciúmes.

Após a discussão, ele assassinou a vítima. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. Ainda não se sabe para qual unidade prisional o suspeito será levado.

Entenda o caso

Uma jovem de 18 anos foi morta dentro de um quarto de motel na segunda-feira, em Gravatá. De acordo com a Polícia Civil, o namorado da vítima é apontado como o principal suspeito. A mulher de 18 anos foi encontrada no banheiro e apresentava sinais de asfixia.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado com uma toalha no pescoço, um tapete cobrindo o rosto e com a face debaixo do chuveiro. O suspeito teria pagado a conta do motel e fugido. (G1)