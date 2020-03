Homem é preso suspeito de se masturbar na frente do quarto das filhas em PE

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de se masturbar na frente do quarto das próprias filhas na quarta-feira (4) em Lajedo, no Agreste pernambucano. Segundo a Polícia Civil, duas adolescentes, de 12 e 16 anos, informaram que flagraram o pai se masturbando na porta do quarto delas.

Ainda de acordo com a polícia, a família das vítimas também disse que importunações e agressões já costumavam acontecer porque o pai era muito agressivo e violento.

A Polícia fez buscas para localizar o suspeito e o encontrou no trabalho dele. Na casa da família, a polícia encontrou duas espingardas e munições. O material foi apreendido.

O suspeito foi encaminhando para a Delegacia de Polícia de Lajedo juntamente com os materiais, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de importunação sexual e posse de arma de fogo.

Do NE10 Interior