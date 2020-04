Homem é preso suspeito de tentar estuprar vizinha com problemas mentais em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi preso suspeito de tentar estuprar uma vizinha com deficiência mental. O caso foi registrado na manhã dessa sexta-feira (03), no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada.

De acordo com informações do 14º BPM, a tentativa de estupro foi por volta das 11h30, e a polícia foi acionada pela própria filha do suspeito.

Em depoimento ao policiamento, a filha informou que seu pai estava armado com duas facas ameaçando os vizinhos.

Os envolvidos foram encaminhados até a delegacia local, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e um inquérito em desfavor do imputado.