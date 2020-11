Homem é preso suspeito de tentar matar a irmã e agredir a mãe, no Agreste de PE

Um homem de 34 anos foi preso na noite do sábado (28) suspeito de tentar matar a irmã e agredir a mãe em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a irmã, de 52 anos, informou que foi agredida com duas perfurações de arma branca.

Ainda segundo a polícia, o suspeito agrediu a mãe, de 82 anos, com um soco. Ele foi preso e será apresentado em audiência de custódia. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. (G1)