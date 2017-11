Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Serra Talhada

Na noite dessa quarta-feira (08), Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas. O fato aconteceu no bairro ‘Sem Teto”, na periferia da cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada por uma equipe da ROCAM, quando abordaram uma pessoa em atitude suspeita, identificada como Egdásyo Nascimento Barros, 25 anos. Durante a revista foi localizado com o suspeito, uma ‘poronga’ de maconha e várias cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00, provavelmente oriundas da venda do entorpecente. Após conversa, o suspeito delatou que existiam mais drogas em sua residências, levando os policiais até endereço, onde foram apreendidas mais cinco ‘porongas’ da mesma droga.

Diante do fato, o material ilícito apreendido, bem como o suspeito, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as medidas cabíveis.

Via Nayn Neto