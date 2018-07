Homem é preso suspeito de tráfico de drogas no Agreste de PE

Nessa quinta-feira (27), policiais civis prenderam em flagrante um suspeito por tráfico de drogas em Venturosa, no Agreste de Pernambucano. Segundo a Polícia Civil, o homem de 20 anos foi preso na residência dele, no bairro Vila Bacuarau, após uma investigação da delegacia da cidade.

Ainda de acordo com a polícia, foram apreendidos 450 gramas de cocaína, 413 gramas de pasta-base, 90 gramas de crack e seis quilos de maconha. O homem foi encaminhado à audiência de custódia no fórum de Arcoverde, no Sertão. (G1)