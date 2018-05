Um homem de idade não divulgada foi preso suspeito de tráfico de drogas no último domingo (13) em Poção, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ele foi denunciado pela ex-companheira.

Ainda segundo a PM, na casa do suspeito, no Sítio Açai, foram encontrados 10,8 kg de maconha, uma balança de precisão e cinco rolos de fita de empacotamento. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Belo Jardim. (G1)