Homem é preso transportando mala com mais de 5kg de maconha no Sertão de Pernambuco

Uma operação conjunta das polícias militar e federal prendeu na noite dessa quarta-feira (6) um homem por tráfico de drogas na rodoviária de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2º Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM), Victor Hugo Ferreira de Souza estava vindo da cidade de Petrolina e embarcaria com a droga em Cabrobó. Ele estava de posse de uma mala, contendo 5,670 kg de maconha pronta para o consumo, condicionada em embalagens.

O homem e a droga apreendida foram encaminhados a Polícia Federal de Salgueiro para serem tomadas as providências legais. (G1)