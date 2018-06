Homem é preso transportando quase 1kg de maconha em Salgueiro

Um homem de 32 anos foi preso na noite desse domingo (24) por tráfico de entorpecente em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), ao avistar a viatura, Elielson Gomes da Silva tentou fugir do pátio do Posto Urbano, mas foi contido. Em uma de suas bolsas foi encontrada uma sacola plástica com aproximadamente 800 gramas de maconha.

Elielson informou que estava levando a droga para Recife. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil , onde foi autuado em flagrante. (G1)