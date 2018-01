Homem é suspeito de abusar de crianças entre 9 e 11 anos em Caruaru

Um homem de 50 anos, suspeito de abusar de quatro crianças com idades entre 9 a 11 anos, foi preso por policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar nessa terça-feira (9). Os abusos aconteciam no bairro de São João da Escócia, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

Segundo a polícia, o suspeito atraía as crianças com brinquedos, doces e dinheiro até a sua casa, onde aconteciam os abusos. Todas as vítimas eram vizinhas do homem. De acordo com o agente de polícia Francisco de Assis, o homem já estaria sendo investigado há algum tempo após mãe de uma das vítimas procurar a Delegacia de Caruaru na semana passada e denunciar o caso.

Em seguida, as mães das outras três crianças se encorajaram e também prestaram queixa contra o vizinho. As vítimas estão com seus pais.



Prisão preventiva e investigação

Na delegacia, o suspeito foi ouvido e confessou os atos de abuso. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva à pedido do delegado de plantão, que foi cumprido no mesmo dia (9). O suspeito foi encaminhado à penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, onde passará 30 dias, que é o tempo de investigação do inquérito.

Se condenado, o suspeito pode ser punido com reclusão de oito a 15 anos na cadeia. Pena proposta no artigo referente a Estupro de Vulnerável.

