Homem é suspeito de agredir a própria filha com um pedaço de madeira em PE

A Polícia Civil de Limoeiro, no agreste de Pernambuco, está a procura de um homem, de 22 anos, suspeito de atingir a cabeça da própria filha com um pedaço de madeira. A criança, que tem um 1 ano e 10 meses de idade, sofreu uma fratura craniana leve. A menina segue internada no Hospital da Restauração, no Recife. O estado de saúde da vítima é estável.

De acordo com a Polícia, a companheira do suspeito teria registrado um Boletim de Ocorrência horas antes da discussão. Ainda de acordo com a Polícia, a criança foi atingida pelo objeto durante o desentendimento do casal. O fato teria acontecido no último final de semana em uma comunidade rural de Limoeiro.

Do NE10 Interior