Homem é suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira de morte após ela emprestar dinheiro de auxílio-maternidade

Um homem é suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira de morte após ela emprestar uma quantia em dinheiro referente ao auxílio-maternidade. O caso aconteceu na última quarta-feira (8) em Paranatama, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida com chutes e pontapés. O suspeito ainda ameaçou a vítima “caso ela se envolvesse com alguém”, conforme informou a PM.

Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. A mulher foi submetida a exames traumatológicos. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)