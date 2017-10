Homem é suspeito de agredir e estuprar a ex-mulher na frente da filha em Pernambuco

Um homem de 27 anos é suspeito de estuprar e agredir a ex-mulher dele, de 32, nessa quarta-feira (18) em São Bento do Una, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito invadiu a casa da vítima durante a madrugada e cometeu o crime na frente da filha do casal.