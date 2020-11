Homem é suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira em Custódia

Um homem é suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira na noite do domingo (1º) em Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na residência dos pais quando o caso aconteceu.

Ainda segundo a PM, o suspeito também quebrou os objetos da casa e, em seguida, fugiu. A mulher informou à polícia que na tarde do domingo o suspeito, com sinais de embriaguez, tentou esganá-la e a agrediu com mordidas.

Buscas foram realizadas nas proximidades, mas o homem não foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. (G1)