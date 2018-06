Homem é suspeito de atropelar e matar adolescente de 17 anos, no Agreste de PE

Um homem de 26 anos é suspeito de atropelar e matar um adolescente, de 17, nessa quinta-feira (21) em Buíque, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sentada na calçada em frente de sua casa quando o suspeito invadiu o local e imprensou o jovem contra a parede.

Conforme as testemunhas informaram à PM, o suspeito foi visto ingerindo bebida alcoólica antes do atropelamento. Foram feitas buscas, mas ele não foi localizado. A ocorrência foi repassada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru, também no Agreste. (G1)