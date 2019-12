Homem é suspeito de estuprar jovem de 18 anos após festa em PE

Um homem não identificado é suspeito de ter estuprado uma jovem de 18 anos na madrugada da segunda-feira (9) em Altinho, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, a vítima informou que estava em uma festa acompanhada de uma amiga. Na hora de ir embora, a amiga sugeriu que o suspeito levasse a jovem até a casa dela. Ela pegou a carona e no meio do caminho, no Sítio Morcego, zona rural de Altinho, o homem a estuprou.

Ainda de acordo a polícia, outros dois homens estavam no local do estupro, mas devido ao nervosismo, a jovem não conseguiu deixar claro se os três praticaram a violência. Após o crime, o suspeito teria deixado a jovem em frente à casa de uma tia dela, em Cachoeirinha.

O Boletim de Ocorrência foi feito na delegacia de Cachoeirinha, mas como o crime aconteceu em um sítio ser da zona rural de Altinho, o caso foi encaminhado para a delegacia da cidade e a Polícia Civil vai investigar o caso.