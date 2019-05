Homem é suspeito de estuprar prima de 14 anos no Sertão de PE

Um homem é suspeito de estuprar a prima dele, de 14 anos, na quarta-feira (29) em Manari, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a adolescente tinha ido para a casa da tia, no centro da cidade, para dormir e ir a escola no dia seguinte.

Ainda segundo a PM, quando a tia da vítima saiu para ir trabalhar, a jovem ficou na casa com o primo. O crime ocorreu enquanto a adolescente estava no quarto se arrumando para ir a escola, conforme informou a polícia.

A vítima contou à PM que o primo a ameaçou com uma faca caso ela contasse o que havia ocorrido. A jovem foi levada para a Delegacia de Polícia Civil e ao Instituto de Criminalística de Arcoverde para realizar exames.

Até o momento da publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado ou preso. (G1)