Homem é suspeito de matar ex-esposa diante da filha, no Sertão de PE

A Polícia Civil de Pernambuco está em busca de Marcocele de Souza, principal suspeito pelo assassinato da ex-esposa, Fernanda Cavalcanti, 30, na última quarta-feira (13). O crime aconteceu por volta das 22h30, no município de Dormentes, no Sertão de Pernambuco.

O suspeito atingiu a vítima com uma facada no pescoço quando ela chegava em casa com a filha do casal, de 7 anos.

Fernanda chegou a ser socorrida, mas chegou morta à unidade. O delegado José Renivaldo investiga o caso.

Da Folha de Pernambuco