Homem é suspeito de matar irmão queimado após agressão no Agreste de PE

Um homem é suspeito de matar o irmão dele na última terça-feira (3) no bairro de Pedra Redonda, em Pesqueira, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Militar, Walter Pontes de Siqueira, de 66 anos, foi encontrado sem vida com o corpo parcialmente carbonizado.

O suspeito de praticar o crime é o irmão da vítima. Eles teriam entrado em luta corporal e o suspeito chegou a agredir o irmão com um pedaço de madeira. Em seguida, ele teria ateado fogo no colchão onde a vítima caiu desmaiada. De acordo com a polícia, Walter Pontes teria sido queimado ainda com vida.

Ainda segundo a polícia, o suspeito teria ido a um bar para ingerir bebida alcoólica após o crime. Os policiais militares realizaram investigações e conseguiram encontrar o homem próximo ao SAMU. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia local e autuado em flagrante. O suspeito passará por audiência de custódia.

Do NE10 Interior