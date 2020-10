Homem é suspeito de matar o próprio irmão por causa de herança no Sertão de PE

Um homem é suspeito de matar o irmão na manhã do domingo (4) na zona rural de Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o filho do suspeito informou aos policiais que estava sendo ameaçado pelo tio e temia que o pai fosse tirar satisfação com a vítima.

Os policiais foram até o local do crime quando receberam a informação de que a vítima havia sido esfaqueada em uma estrada próximo à BR-110. O homem foi encaminhado para o hospital local, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Além do desentendimento familiar, já existia uma disputa por herança entre os irmãos. O caso será investigado pela Delegacia de Sertânia.