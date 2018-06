Homem é suspeito de oferecer dinheiro para beijar na boca de menores em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia, é suspeito de oferecer dinheiro para beijar na boca de duas crianças. O fato aconteceu na tarde dessa segunda-feira (25) no Centro de Serra Talhada.

Segundo informações da PM, a tia das menores informou que suas sobrinhas lhe contaram, que enquanto as mesmas estavam brincando, o imputado conhecido por “Dado”, havia oferecido uma quantia de R$ 2,00 para que as mesmas a beijassem na boca, tendo o imputado segurado uma das menores e a beijado.

Ainda de acordo com a polícia, a tia das criança relatou que não é a primeira vez que isso acontece. O policiamento foi até a casa do imputado, porém o mesmo não se encontrava no local.

As vítimas, juntamente com a responsável, foram conduzidas até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.