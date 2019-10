Homem é suspeito de tentar enforcar companheira com fio de carregador de celular em Serra Talhada

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de tentar enforcar a companheira no último domingo (14) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima, uma doméstica, de 38, informou que o homem tentou cometer o crime com um fio de carregador do celular.

Ainda de acordo com a PM, a vítima acionou a polícia, que identificou que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto. O homem foi autuado em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado. (G1)