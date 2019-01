Homem é preso após tentar matar o pai de 80 anos em PE

Um homem identificado com Márcio Bezerra da Silva, 29 anos, foi preso em flagrante após tentar matar o pai, de 80, na última sexta-feira (19) em Pedra, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a neta da vítima informou que o tio mora na mesma casa que o avô.

Ainda segundo a PM, a neta disse que o tio havia chegado na residência embriagado e discutiu com a vítima. Em seguida, ele agrediu o pai com um golpe na cabeça.

Já em Tupanatinga, no Agreste, uma idosa de 70 anos também foi vítima de tentativa de homicídio. Conforme informou a polícia, um jovem de 20 anos efetuou um disparo de espingarda em direção à vítima. O tiro atingiu os pés da idosa.

Ambos suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Ambos os casos serão investigados pela Polícia Civil. (G1)