Homem é vítima de estelionato e tem cerca de R$ 20 mil furtados em agência bancária de Arcoverde

Um trabalhador de serviços gerais foi vítima de estelionato e teve cerca de R$ 20 mil furtados nessa quinta-feira (3) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que foi a uma agência bancária para depositar o malote do estabelecimento no qual ela trabalha. Ao chegar no banco, um senhor, que estava acompanhado de outro homem, derrubou uma promissória, que a vítima apanhou e devolveu ao dono.

O suspeito disse que era dono de uma loja de sapatos, entregou à vítima um cartão da suposta loja, e ofereceu ao trabalhador de serviços gerais um par de sapatos dizendo que ele poderia “ir buscar a recompensa na loja”, de acordo com a polícia.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito se ofereceu para segurar o malote que a vítima carregava para ela não ser roubada. A vítima foi até o local pegar a recompensa, não encontrou o estabelecimento e voltou ao banco, mas os suspeitos já tinham ido embora com o dinheiro.

Dentro do malote que a dupla furtou havia R$ 8.450 em espécie, um cheque no valor de R$ 15.250,35 e outro cheque de R$ 1.750. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Do G1