Homem é vítima de sequestro em São José do Belmonte, no Sertão

Na tarde desta terça-feira (07), por volta das 17h30, foi registrado um caso de sequestro em São José do Belmonte, Sertão Central. O caso aconteceu na Travessa Cipriano da Cruz, Vila Delmiro.

De acordo com as informações, a vítima, não identificada, foi levada por dois homens, não identificados, em um veículo de cor prata, de características não anotadas.

Testemunhas relataram que os homens estavam encapuzados, armados e após o fato, tomaram destino ignorado. Os policiais realizaram rondas em torno da cidade mas não conseguiram encontrar nada.

Até a publicação desta matéria, a vítima não foi localizada. Porém, na manhã desta quarta-feira (08), a Polícia localizou um carro totalmente queimado nas proximidades da Cacimba Nova.

DIA VIOLENTO

Na manhã desta terça-feira (07), por volta das 10h, um cabo da Polícia Militar de Pernambuco, conhecido por Francisquinho Silva, foi alvejado por disparos de arma de fogo. O fato ocorreu na Travessa Bela Vista em São José do Belmonte, no Sertão Central. Na noite do mesmo dia, por volta das 20h, um jovem foi morto a tiros na porta do seu estabelecimento comercial, no bairro Cacimba Nova, próximo ao Posto Vercol.

Do Nayn Neto