Homem em liberdade condicional é detido após ameaçar mulher de morte em Serra Talhada

Um homem de 40 anos, que estava em liberdade condicional, foi detido na noite desse sábado (11), após ameaçar de morte a sua própria esposa de 42 anos. O fato aconteceu no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a vítima A . C. G., informou que o seu companheiro C. P. da S., havia lhe ameaçado de morte com uma faca e que havia quebrado seu computador com uma foice. Ainda de acordo com informações da vítima, o seu companheiro está em liberdade condicional e que havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo.

As armas brancas foram apreendidas e encaminhadas à DPC com as partes envolvidas, onde o imputado foi autuado em flagrante delito.