Homem embriagado colide em carro estacionado em Serra Talhada

Um homem de 28 anos bateu em um carro estacionado no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A colisão foi registrada por volta das 18h40 dessa terça-feira (02).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem que pilotava uma motocicleta, estava discutindo com o proprietário do automóvel, que foi atingido. Ainda de acordo com a PM, o condutor da motocicleta apresentava sinais de embriaguez e ao ser feita a revista, foi encontrada uma faca de serra na cintura do mesmo.

O acusado foi conduzido para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ficou constatado que ele estava embriagado.