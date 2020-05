Homem embriagado provoca acidente na Avenida Triunfo, em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia, foi detido na noite dessa sexta-feira (1º) após provocar uma colisão entre um carro e uma moto. O acidente foi registrado na Avenida Triunfo, no bairro da Cohab, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi arremessada da moto, após o forte impacto e logo em seguida foi socorrida pela Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a PM, o condutor do carro apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi realizado o teste no etilômetro e constatou 1,08 miligramas.

O imputado foi conduzido até a delegacia local, onde foi lavrado o flagrante em seu desfavor.