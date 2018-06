Homem embriagado quebra tudo dentro de casa e ameaça o próprio pai em Serra Talhada

Um homem de 40 anos, foi detido na noite dessa sexta-feira (01), no Sítio Malhada da Pedra, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o pai do imputado informou que o mesmo chegou em sua residência embriagado, quebrando objetos de dentro da casa e ameaçando a vítima, dizendo que se a mesma chamasse a polícia ele mataria todos que moram na casa.

Logo o imputado foi detido e as partes encaminhadas a DPC de Serra Talhada para que fossem tomadas as devidas providências.