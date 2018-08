Homem embriagado rouba ônibus e bate em carros e árvore no Sertão de PE

Um homem identificado como Luciano Vasco da Silva, de 24 anos, roubou um ônibus e fugiu conduzindo o veículo nessa sexta-feira (3) em Tabira, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que estava embriagado, conduziu o ônibus até o município de São José do Egito, e durante a viagem bateu em quatro carros e em uma árvore.

Ainda segundo a polícia, o homem informou que roubou o veículo para dar uma volta. Ele foi encaminhado para a delegacia em Afogados da Ingazeira, onde deve passar por uma audiência de custódia. (G1)