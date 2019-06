Homem encontrado morto em Serra Talhada era ex-presidiário e suspeito de estuprar garota

O homem que foi encontrado morto em sua residência na manhã desse sábado (22), no bairro Bom Jesus, era ex-presidiário e já tinha sido processado por vários crimes.

De acordo com o 14º BPM, populares informaram que José Adelmo Ferreira da Silva, 44 anos, era suspeito de ter estuprado uma garota há pouco tempo em Serra Talhada.

Uma testemunha relatou as últimas horas de José Adelmo. Segundo o homem, que não teve a sua identidade revelada, ele passou o dia ingerindo bebida alcoólica com a vítima, na companhia de mais dois homens, e que por volta das 19h00 da última sexta-feira (21), deixou a residência da vítima, com destino ao município de Calumbi, e deixou José Adelmo Ferreira com os visitantes.

Os suspeitos foram localizados pelo policiamento e apresentados na delegacia local.