Homem esconde maconha na boca para escapar de flagrante em Serra Talhada

Um homem de 35 anos, foi detido pela polícia na noite dessa segunda-feira (06), no bairro Mutirão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, após realizarem rodas no referido bairro, policiais se depararam com o imputado A. da S., em atitude suspeita, de imediato deram voz de abordagem, momento em que o imputado tentou se desfazer do entorpecente, colocando na boca, porém sem êxito.

Foi encontrada uma porção de maconha pronta para consumo. Diante dos fatos, o imputado foi encaminhado à DPC local, para adoção das medidas cabíveis.