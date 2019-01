Homem esfaqueia mulher durante comemoração do aniversário dele em Serra Talhada

Um homem de 25 anos é acusado de esfaquear a mulher dele, de 30, nessa quinta-feira (24) dentro da casa onde moram em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu durante a comemoração do aniversário do suposto criminoso.

Ainda segundo a PM, uma testemunha tentou impedir que a vítima fosse atingida pelos golpes de faca, mas a mulher foi ferida no rosto e no pescoço.

A vítima foi levada para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães, em Serra Talhada, e o estado de saúde dela não foi informado. Também não foi informado se o suspeito fugiu ou foi detido. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)