Homem esfaqueia mulher na cabeça durante comemoração do aniversário dela em Serra Talhada

Mais um caso de tentativa de homicídio contra mulher foi registrado em Serra Talhada na noite dessa segunda-feira (28), no bairro Vila Bela. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu após uma discussão por motivos fúteis, durante a comemoração do aniversário da vítima.

Em depoimento a PM, a vítima relatou que foi agredida com socos e em seguida, o acusado empunhou uma faca e desferiu golpes contra a mesma, ocasionando uma perfuração na sua cabeça. O homem evadiu-se do local, tomando destino ignorado.

A vítima foi socorrida para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), e em seguida conduzida até a delegacia para adoção das medidas de praxe.