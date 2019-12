Homem espanca a mãe e a mantém em cárcere privado em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi preso na tarde dessa sexta-feira (27), após agredir a própria mãe e sua irmã. O caso aconteceu na Quadra 27 do bairro Vila Bela, em Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, ao chegar no referido local o policiamento verificou que a irmã do acusado estava com um ferimento na perna direita, sangrando bastante.

Em depoimento a PM, a vítima relatou que seu irmão também agrediu sua mãe e a manteve em cárcere privado. Depois de muitas tentativas, o efetivo conseguiu acesso à residência onde o acusado estava mantendo a senhora trancada contra sua vontade.

A mãe do agressor confirmou aos policiais que havia sido agredida e que o fato já tinha ocorrido em outra ocasiões.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a delegacia local, onde foi instaurado inquérito.