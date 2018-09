Homem estupra adolescente de 17 anos em Pernambuco e polícia divulga retrato falado

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (19), detalhes sobre as investigações do estupro de uma adolescente de 17 anos, ocorrido no bairro do Alto do Céu, em Camaragibe, no Grande Recife. O crime foi no domingo (16) e, com o retrato falado do criminoso, a corporação busca ajuda para identificar o homem que violentou a jovem.

De acordo com a delegada Euricélia Nogueira, a jovem foi abordada ao sair de casa. “Ela estava fechando o portão quando o homem que estava do outro lado da rua veio e, a princípio, anunciou um assalto e pediu para que ela seguisse ele [até o local em que houve o estupro]”, conta.

Durante o depoimento, a vítima afirmou ter sido liberada após cerca de 30 a 40 minutos. “Ela também disse que ele comentou ‘foi melhor do que morrer’ para ela”, detalha Euricélia. Ao voltar para casa, a adolescente procurou a polícia.

O crime foi praticado em uma área sem testemunhas. “É uma ladeira, com vários obstáculos, e era madrugada. Acredito que ele tenha visto isso antes e depois levou a vítima para esse lugar. Ela ficou com medo de correr porque disse que ele estava armado”, afirma a delegada.

Depois de ser encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, para exames, a adolescente foi levada a uma unidade de saúde para ser medicada e evitar doenças sexualmente transmissíveis e gravidez.

Em seguida, ela foi levada ao Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) para auxiliar os peritos no retrato falado. “Ela disse que, a todo momento, ele falava para ela não olhar para o rosto dele, mas depois de quatro horas com o perito, a vítima acredita que o resultado está muito próximo da realidade”, detalha a delegada.

Informações a respeito do caso podem ser enviadas através do WhatsApp no número (81) 99935-7619. “É um crime que a gente precisa da ajuda da população, porque a gente só tem a vítima como testemunha. Quem puder nos ajudar a dar a esse criminoso a punição que ele merece, nós agradecemos”, afirma. (G1)