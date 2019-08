Na manhã dessa quarta-feira (14) um acidente automobilístico foi registrado na PE-360, em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O motorista seguia viagem sentido Ibimirim, quando perdeu o controle do veículo e o mesmo veio a capotar.

O condutor do carro foi socorrido, no entanto, até o momento da publicação desta matéria não se tem informações sobre o estado de saúde do mesmo, nem a sua identidade.

As causas do acidente são desconhecidas.

Via Blog do Elvis