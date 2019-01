Homem fica ferido após carro capotar na PE-425 em Floresta

Na tarde desse domingo, 20, por volta das 17h, um veículo Chevrolet Celta capotou na rodovia PE-425, no município de Floresta. Segundo informações do Blog do Elvis, no momento do acidente dois homens e uma criança ocupavam o veículo de placa KLO-4849.

Um dos adultos, que estava no banco de passageiro, ficou ferido. O nome dele não foi divulgado. O rapaz foi socorrido para o Hospital Álvaro Ferraz, no Centro de Floresta, e transferido posteriormente para um melhor acompanhamento em outra unidade de saúde.

A estrada onde o acidente aconteceu liga Floresta a Carnaubeira da Penha e está em processo de pavimentação. O serviço deveria ser finalizado em 2017.