Homem fica ferido após perder controle de veículo e capotar na BR-104

Um homem ficou ferido em um acidente na BR-104, em Panelas, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa quarta-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou para fora da rodovia.

Ainda segundo a PRF, a vítima ficou presa nas ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi socorrido para um hospital da região e não teve o estado de saúde informado. (G1)