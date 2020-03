Homem fica ferido em acidente entre ônibus e caminhão na Serra das Russas

Um homem ficou ferido após um acidente entre um ônibus e um caminhão, no quilômetro 66 da BR-232, na descida da Serra das Russas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A colisão aconteceu no sentido Pombos na rodovia na madrugada daquinta-feira (12).

Por meio de nota, a PRF informou que o ônibus descia a serra enquanto o caminhão trafegava com velocidade reduzida na estrada. “O motorista do ônibus tentou reduzir e não conseguiu, atingindo a lateral do caminhão”, disse no texto.

O condutor do ônibus se feriu no acidente e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital João Murilo, em Vitória de São Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.

De acordo com a unidade de saúde, o homem foi identificado como Romário Figueiredo de Souza, de 29 anos, e deu entrada no hospital com pequenas escoriações. Ele foi examinado, medicado e recebeu alta na manhã desta quinta-feira (12).

Segundo a PRF, Romário não fez teste do bafômetro pela necessidade do atendimento hospitalar urgente. O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, realizou o teste, que deu negativo e ele foi liberado. (G1)