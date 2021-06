Homem fica gravemente ferido após atropelamento na BR-232, em Serra Talhada

Na noite desta quarta-feira (09), aconteceu um atropelamento em Serra Talhada, por volta das 19h00. O caso foi registrado na BR-232, no Distrito de Varzinha.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento. Ao chegar no local, a vítima estava consciente e desorientada. A vítima era um homem de 53 anos.

Além disso, a vítima se encontrava com uma severa hemorragia na face (Boca e Ouvido), Crânio, ferimentos na perna além de uma fratura fechada (fêmur, tíbia e fíbula). Ele estava exalando um forte odor de bebida alcoólica.

Populares ainda informaram que ele estava tentando atravessar a BR-232, quando uma moto o atropelou e evadiu-se do local sem prestar socorro. A guarnição realizou as imobilizações e conduziu o mesmo ao Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde foi entregue com vida.

Do Nayn Neto