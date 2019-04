Homem foragido da justiça é preso no Sertão de PE

Um homem foragido da justiça de Santa Maria da Boa Vista foi preso, nesta terça-feira (16), em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Herberte Pereira de Lima, de 43 anos, é acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

O mandado contra Herberte foi expedido pela Vara Única da comarca de Santa Maria da Boa Vista. O suspeito foi preso em Riacho Grande, na Zona Rural de Belém do São Francisco e conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Santa Maria da Boa Vista para serem tomadas as medidas legais da prisão. (G1)